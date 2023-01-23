『CANADA GOOSE カナダグース MONTREAL/モントリオール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 42分に出品され04月17日 03時 42分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース

CANADA GOOSE

MONTREAL



ふかふかで抜群の保温性をもったダウンベスト、モントリオール。

現行にはないモデルのため探してる方も多いかと思います。



ミリタリー調の無骨なボタンとすっきりしたシルエットが使いやすいデザインです。Mサイズはあまり出回っていないのでこの機会にぜひ！



ブランド：カナダグース

モデル：モントリオール

型番：3434JM

サイズ：M 肩幅/身幅/袖丈/着丈 42cm/56cm/-/64cm

カラー：ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE

カナダグース

MONTREAL/モントリオール