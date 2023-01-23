『lacloche様 おまとめ ありがとうございます！【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 17時 47分に出品され03月17日 17時 47分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 lacloche様おまとめご専用になります





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#りりのクローゼット





【ブランド】

JRA







【色】

ブラウン

茶色





【寸法】



横３１．５㎝（最大４４㎝まで入ります）×縦２７㎝×マチ９．５㎝

持ち手全長４２㎝

持ち手高さ１８㎝



平置き寸法になります 誤差ご容赦下さい





【他】

ポケット中三カ所

外側オープンポケット一か所（両脇マグネット）

A４サイズ収納可



全体美品と言える比較的綺麗な状態かと思います

気になるレベルのダメージはございません



たっぷり大きめのトートバッグです。オープンポケットも大きく開き収納力◎



エキゾチック 極上 高級感 旅行 一泊 日本製

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一度人の手に渡ったものになりますので新品同様ではございません。

革製品は特有のにおいがある事がございます



ご理解のほどよろしくお願いいたします



お写真の色の見え方によっては実物と誤差が出る事がございます

特にアップの写真は明るめになっている事がございます



梱包は無理のない範囲で小さくコンパクトにさせていただく事がございます。



一つ一つ出品前に検品をしておりますが素人寸法・保管の為多少の誤差・完璧な品をご希望の方の購入はご遠慮下さい



ハンガー、スカーフ、花等の本文記載以外の小物は撮影用でございますので付きません



コメントなしで即購入大歓迎です！

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素材···レザー(本革)



カラー···ブラウン

トートバッグ種類···トートバッグ

素材...本革

カラー...ブラウン

バッグサイズ...A4サイズ収納可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ lacloche様

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