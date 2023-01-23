『アンドレイ・タルコフスキー 傑作選 Blu-ray BOX〈初回限定・5枚組〉【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 52分に出品され03月31日 21時 52分に終了予定です。即決価格は10,413円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スリーブケース欠品となります。

そのためAmazon中古価格よりかなりお安く出品しております。

ブックレットに一部汚れあります。



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