『SP No.1719 VINTAGE 古着 総柄 ポリシャツ 半袖 スカーフ柄【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 01分に出品され03月05日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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また、こちらの商品は即購入可能です。

いかなる場合も先に購入された方を優先いたしますので、ご了承ください。



●商品情報



VINTAGE

ヴィンテージ

古着

総柄シャツ

ポリシャツ

半袖シャツ

スカーフ柄

シック

モダン

モード

オーバーサイズ

ビッグシルエット

ゆるだぼ

メンズ

レディース

ユニセックス



90s 80s 70s のレトロな感じが好きな方

個性的、目立つ、奇抜、派手なファッションが好みの方

高円寺、中目黒、下北沢、原宿などでお買い物する方

アロハシャツ、かりゆしウェア、総柄シャツ、レトロシャツ、VINTAGE(ヴィンテージ、ビンテージ)、一点物などがお好きな方におすすめです。



●サイズ



タグ表記 XLサイズ相当

肩幅 53cm

身幅 60cm

着丈 79cm

袖丈 24cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●カラー



紫、白、黄色、緑



●素材



ポリエステル 100%



●状態



若干の使用感はありますが、目立った傷や汚れなどはありません。

素人検品ですので、確認漏れがある可能性がありますがご理解お願い致します。

また、照明の関係上画像の色と多少異なることがありますのでご了承ください。

中古品ということを十分にご理解いただいた上でご購入をお願い致します。



●その他、注意事項



トラブル防止のためプロフィールの確認をよろしくお願い致します。

また、追加の写真が欲しい方はコメント欄にご記入ください。



●梱包方法 、発送方法



コンパクトにして発送するため、小さく折り畳ませていただきます。ご了承ください。

送料無料で匿名発送いたします。



#総柄

#柄シャツ

#ヴィンテージ

#レトロ

#昭和レトロ

#一点物

#古着

#派手柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SP

No.1719

VINTAGE

古着

総柄

ポリシャツ

半袖

スカーフ柄