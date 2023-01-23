『Mサイズ✨ 5351プールオム ダウンジャケット リアルファー レザー ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 12時 38分に出品され05月16日 12時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▪️商品名



Mサイズ✨ 5351プールオム ダウンジャケット リアルファー レザー ブラック



▪️サイズ

表記サイズ 2

実寸値



肩幅···45cm

身幅···46cm

袖丈···60cm

着丈···64cm



※平置き採寸

※素人採寸ですので多少の誤差は

ご容赦ください。



▪️素材

ダウン

フェザー

チャイニーズラクーン

一部レザー使用



▪️色

黒



▪️その他

新品、未使用品ではございません。

中古の性質をしっかりとご理解下さい。

完璧を求める方のご購入はご遠慮頂いております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ゴーサンゴーイチプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mサイズ✨

5351プールオム

ダウンジャケット

リアルファー

レザー

ブラック