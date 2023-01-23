『nano・universe 西川ダウン 東原亜希コラボ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 38分に出品され03月29日 12時 38分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ不可です！

売れなければ近々、削除致します！



nano・universe×西川ダウン×東原亜希のコラボオーバーサイズダウンジャケットです☆

人気だった商品です☆

めっちゃ可愛いです☆

34と記載されていますが、オーバーサイズで、かなり大きめだと思います。妊娠後期で着用出来ました☆

５回程の着用で、クリーニングをしてクローゼット保管していますが、他の服の柔軟剤などついている可能性があります。

細かな毛玉があります。スレ？毛羽立ち？があります。気にならない程度だと思います☆

実物よりお写真の方が明るく写ってると思います☆

圧縮して発送致します。

あくまで、フリマアプリでの販売です。

少しでも気になる事があれば、購入前に質問をお願い致しますm(_ _)m即購入OKですが、購入後にクレームは受け付けません！大迷惑です！！

香水は使用していません。

柔軟剤使用しています。

自分好みの匂いですので、購入者様がきついなど感じる可能性があります。

クローゼットは芳香剤を使用しています。

細かな事を気にされない方、よろしくお願い致しますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ nano・universe 西川ダウン 東原亜希コラボ