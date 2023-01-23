『美品 Demi-Luxe BEAMS FOXファー ショートダウン L 40【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 07分に出品され03月06日 17時 07分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Demi-Luxe BEAMS / FOXファー ショートダウン

定価 46200円

カラー キャメル



◇素材

表地：ナイロン91% ポリウレタン9%

中わた：ダウン90% フェザー10%

裏地：ポリエステル100%

リブ部分：綿50% ポリエステル50%

ファー部分：ブルーフォックス



◇サイズ

40：着丈 58／肩幅 38.5／身幅 50.5／そで丈 63





購入してから数回使用後に自宅保管していました。

使用回数の少ない美品ですが、usedですので

ご理解の上、ご購入よろしくお願いします。



エレガントな着こなしが叶う・ボトムスとのバランスが取りやすいショート丈・国内屈指の羽毛メーカー、河田フェザー社の羽毛を贅沢に使用・表地は高級感漂うやや光沢のあるナイロン素材・ウエストを程よく絞った女性らしいシルエット

【仕様について】ファーとフードは取り外し可能／多彩な表情を楽しめるダブルジップ／風の侵入を防ぐ袖口リブ／ポケット袋は手触りの良い起毛素材【ダウンについて】フェザー社が信頼を置く羽毛メーカーから仕入れたダウンは、三重県にある河田フェザー社の精毛工場で洗浄、乾燥されます。超軟水のきめ細かな水の分子は羽毛の細部まで入り込み、夾雑物を洗浄、除去するのに適しています。 洗浄しすぎるとダウンボール（羽毛1個の単位）が傷んでしまうため、それぞれの羽毛の状態に合わせて3回洗浄し、洗いが終わると脱水、乾燥させた後、良質な羽毛を選別。きれいになったダウンには羽毛専用に独自開発された抗菌防臭加工が施されています。

【表地について】やや光沢のある滑らかな肌触りの素材をピック。糸、織り組織により、ややストレッチする生地を使用しています。身体の動きに生地がついてくるので、非常にソフトな着心地。肉感がやや光沢のある素材感と相まって、高級感のある表情に仕上がっています。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デミルクスビームス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

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BEAMS

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ショートダウン

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40