『THENORTHFACE ノースフェイスQ3ジャケット MA-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 29分に出品され03月27日 14時 29分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス

WINDSTOPPER Q THREE JACKET

ウインドストッパー キュー スリー ジャケット

中綿入ジャケット



【型番】NY81510

【色】 ニュートープ(NT)明るめの緑です。

【サイズ】M



【肩幅】46

【着丈】65

【脇下身幅】56



1年前に購入し、着用していました。



アウトドア雑誌「GO OUT」の表紙を飾った商品です！

掲載後、大人気で入手困難でした。



軽くて暖かいのでダウンジャケットのような保温性とウインドストッパーで風を通さないMA-1です！



廃盤商品で希少製の高いジャケットです。



表地にWIND STOPPERが使われているので防風性・透湿性に優れています。



中綿にはPRIMALOFT(プリマロフト)が使用されているので、保温性・撥水性・通気性・速乾性に優れています。



裏地はするりと滑りの良いナイロン生地を使用していて、脱ぎ着がスムーズに行えます。



デザイン性もさることながら、スペックも申し分ないです。

さらに裏地はカモフラ柄で脱いでもオシャレなアウターです。



一部、小さいほつれ？染みがあるように思われます(写真掲載)



それ以外は全体のコンディションは良いと思いますが

あくまでも古着としてご理解いただき、ご検討をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THENORTHFACE

ノースフェイスQ3ジャケット

MA-1