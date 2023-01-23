『チェスターコート ロングコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 00分に出品され03月31日 15時 00分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に30,000円程で購入したと思います。

今は別のコートをお譲り頂きそちらを着用していますので、こちらのコートを出品することになりました。



着用回数は冬に着ただけですので

目立った汚れや傷はなくまだまだ着れる品物です。



カラー···グレー

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ハレ カラー: ブラック系/グリーン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ チェスターコート

ロングコート