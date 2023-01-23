『【新品タグ付】UNIQLO +J ハイブリッドダウン オーバーサイズパーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 05時 29分に出品され04月19日 05時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO ジルサンダー

ハイブリッドダウン オーバーサイズパーカー





◯カラー

ダークグリーン



◯サイズ L



サイズ

着丈78

肩幅58

身幅 67

裄丈90



公式サイズより引用



◯状態

新品タグ付です（╹◡╹）♡



可能な限りコンパクトに梱包の上、発送させていただきます(о´∀`о)





ダウン ダウンジャケット

UNIQLO ユニクロ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付】UNIQLO

+J

ハイブリッドダウン オーバーサイズパーカー