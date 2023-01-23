『ダントン インナーダウン 40サイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 20時 21分に出品され03月17日 20時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年に購入して数回しか着なかったダウンです。

美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントン インナーダウン 40サイズ