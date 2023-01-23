『Gypsy & sons コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 12分に出品され04月01日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジプシーアンドサンズ

モーターサイクルコート



定価¥46000+税



4、5回着用し、クリーニングしてしまっておりました。

大切にしておりましたが、子供が産まれ着用する機会がなくなったので出品致します。



1910年代初頭のフランスモーターサイクルジャケットを元に作られたウールコート。

上質なパイルメルトン素材は軽くて保温性も高くとても素敵です。



チャコールグレーのようなダークブラウンの色味もとても良い色味です。



カラー···ダークブラウン

サイズ…0



お値段ご相談ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジプシーアンドサンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Gypsy

&

sons

コート