『ラウンジドレス Pコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 21時 32分に出品され03月14日 21時 32分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREE：袖丈55cm｜肩幅52cm

身幅62.5cm｜後身頃82cm





ラウンジドレスPコート

オーバーサイズの大きめのコート



カラー···グレー



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラウンジドレス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ラウンジドレス Pコート