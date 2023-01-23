『【国内正規品】【極美品】ノースフェイス ショートダウン ヌプシ レディースL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 10時 01分に出品され05月01日 10時 01分に終了予定です。即決価格は14,586円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ 商品説明

THE NORTH FACE Downjacket 、ヌプシ

ノースフェイス、ダウンジャケット レディースLサイズ

国内正規品 NDW91952





仕様: スソ調整ラバードローコード付き









世界中から愛されているアウトドアブランド、ノースフェイス。

正規店完売モデルのショートダウン。（NDW91952）

デザイン性はもちろんのこと機能性も抜群。

耐久性に優れているので、長持ち。秋冬に風を通さない。

ダウンもパンパンにつまっています！



冬でもポカポカ快適に生活を楽しめます。



冬本番までには売り切れてしまうので、お見逃しないようご注意下さい。









◯ size: レディースL（国内正規品）



着丈 55cm

身幅 54cm

肩幅 48cm

袖丈 57cm











◯ 状態: 目立った傷や汚れなし（極美品）

極美品です。

国内正規店完売の大人気ショートダウンです。

























◯ 古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので安心してお買い求めください。

よろしくお願いいたします。





















◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【国内正規品】【極美品】ノースフェイス ショートダウン ヌプシ レディースL