『【美品】anyFAM カシミヤ混 ノーカラーショートコート チェック ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 14時 45分に出品され03月29日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 anyFAM エニィファム



カシミヤ混

ノーカラーショートコート

グレンチェック



シンプルなノーカラーのショート丈コートです。

コンパクトなネックラインに丸みのあるフォルムが上品な印象で、さっと羽織るだけで女性らしい雰囲気を演出してくれます。

ドロップショルダーが今年らしい印象で、サイドにスリットを入れることで程よい抜け感を演出。

シンプルなデザインなので、インナーを選ばず着回し力は抜群。

身長やスタイリングを問わず活躍してくれるショート丈コートは、オンオフ問わず幅広いシーンで活躍してくれます。

ノーカラーなので、タートルネックのトップスや、ストールを合わせてもスッキリ見えが叶うのが嬉しいポイント。



しなやかな肌触りと着心地の良さが特徴のカシミヤブレンド素材を使用しており、高級感漂う仕上がりです。

膨らみ感や適度なハリ感を出すため、二重織りで織り上げています。

組織の間に空気を含んでいるので、軽さと暖かさが魅力です。





モデル着用サイズ2

モデル身長170 B80 W58 H83



【定価】 19,000円(税込)





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【サイズ】 タグ表記 2

身幅 55cm

肩幅 51cm

着丈 68cm

袖丈 51.5cm





素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





【色】 ブラウン 茶色



【状態】

中古品ですが、使用感は少なく、

目立った汚れやキズなども見られずまだまだ着用いただける綺麗な状態です。







※確認は人間が行なっているため、汚れ等の見落としはご容赦くださいませ。

また、状態についての感じ方は個人差がありますので、あくまでも中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。

特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。





※多少、圧縮梱包して発送させていただく場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エニィファム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】anyFAM

カシミヤ混

ノーカラーショートコート

チェック

ブラウン