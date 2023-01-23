『【美品】anyFAM カシミヤ混 ノーカラーショートコート チェック ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 14時 45分に出品され03月29日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,925円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|エニィファム
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落札価格7925円
839 入札履歴
終了
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