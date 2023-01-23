『andmary カローラウールスリットロングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 46分に出品され03月14日 11時 46分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入しましたが、あまり似合わなかったため出品します。



andmary カローラウールスリットロングコート



カラー⇒ダークベージュ

サイズ⇒S

定価⇒¥36,300税込



2回着用されたものをこちらで購入し、一度着用しました。

目立った汚れ等はありませんが神経質な方は

御遠慮ください。



2022年の12月のものです。

毎年人気の商品です。



即購入可

お値下げ不可



#andmary#ロングコート#コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ andmary

カローラウールスリットロングコート