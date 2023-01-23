『ヘルノHERNO【定価107,800円】超軽量コンパクトに出来るダウン◆着画有【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 15時 04分に出品され03月15日 15時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ48（Lサイズ相当）



肩幅40㎝、身幅50㎝、着丈60㎝、袖丈65㎝



着画のモデルは

身長178㎝.体重80k程





クリーニングの際にタグが剥がれてしまっています。

その他はとても状態良いアイテムだと個人的に思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヘルノHERNO【定価107,800円】超軽量コンパクトに出来るダウン◆着画有