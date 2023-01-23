『カナダグース CANADA GOOSE ダウンジャケット s/p【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 30分に出品され03月28日 23時 30分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダウンジャケット ダウンコート

フード有り ファー有

ロング丈 パーカー PARKER



《商品状態》

使用に伴うスレがあります。

シミなどはありません。



返品はお受けできませんので

写真を良くご確認ください。



即購入可能です。

ジャーナルスタンダード購入

正規品



《付属品》

無し



色

ブラック



サイズ

着丈80cm

肩幅35cm

身幅42cm

袖丈61cm

多少の誤差はお許し下さい。



サイズは小さめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース

CANADA

GOOSE

ダウンジャケット

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