『【美品&一生物✨】ROPE ロロピアーナ ウール ロング ベルテッドコート♡【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 03時 36分に出品され04月24日 03時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇



【ROPE ロペ】

ロロピアーナ ロングコート☆



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✨上質なロロピアーナ生地使用✨

✨美シルエット&ロング丈✨

✨定価約10万円✨





★サイズ↓↓↓

◎36サイズ(S～Mサイズ相当)

◎着丈 109cm／肩幅 37cm／身幅 40cm／袖丈 56.5cm

(素人採寸です。ご了承ください)



★色味↓↓↓

◎本体：ライトグレー

◎内面：ブラウン(光沢感)



★状態↓↓↓

◎USEDですが、目立った傷や汚れ、使用感がほとんど感じられない美品です✨✨

(＊感じ方は個人の主観です。写真にてご確認お願いします)





★仕様↓↓↓

ポケット×2

ベルト×1



★商品番号↓↓↓

◎GGO-38060-B









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＊1度人の手に渡ったUSED品です。

ご購入の際は状態確認を存分に行って下さい…！





＊発送方法は変更することがございます。ご希望のある方は事前にお知らせ下さい！

No.589-61607789b



ガウンコート／女優襟／ロング／LoroPiana ／高級／上質／極暖／一生物／／



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【注意】

(①コメントのやり取り中でも、先に購入された方を優先させて頂きます！）



(②商品状態は丁寧にチェックしていますが、素人検品のため見落としがある可能性があります。ご了承ください)



(③お手元に到着後、万が一偽物と判断された場合については全額返金の対応を検討いたしますので、受取評価前にご連絡をお願いします)







⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品&一生物✨】ROPE

ロロピアーナ

ウール

ロング

ベルテッドコート♡