『【貴重な未使用】90年代〜 アメリカ製 DEERSKIN GLOVES ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 21時 16分に出品され03月06日 21時 16分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド エルエルビーン

■商品名 DEERSKIN GLOVES （鹿皮手袋）

■サイズ MEN’S S

アメリカサイズのSになりますので、日本サイズより大きくなります。

一般的な日本人男性の手のサイズであれば入る大きさです。

サイズが合わない場合は純正のウールライナーで調整可能になりますので、ほとんどの方が着用できるサイズになると思います。

※サイズが大きい場合はウールライナー着用して頂き、サイズが小さい場合はウールライナーを外して下さい。



■生産国 アメリカ製

■状態 新品・未使用

純正ライナーもしっかりと付いています。

■年代 1990年代〜

■カラー ブラック

■商品説明

貴重なアメリカ製の鹿皮手袋になります。

写真からもわかるように革の質感が素晴らしく、とても柔らかな鹿皮が使用されています。

鹿皮は耐久性がありながら、とてもしなやかで着用していくにつれ手に馴染んでいきます。

自分の手の形に変わっていく過程を楽しみながら、より愛着がわいてくる手袋です。

私自身も愛用していますが、冬に欠かせないアイテムになっております。



現行でもエルエルビーンはアジア製の鹿皮手袋を販売しておりますが、アメリカ製にこだわる方の購入をお待ちしております。

※現行のモデルとはデザインが全く異なります。

※現行品はアジア製でお値段は15,400円になります。

手袋ではDENTSが有名ですが、DENTSに負けないぐらい良い手袋です。

私自身もDENTSも持っていますが、人と被る事が多く、こちらの手袋を多くしていました。

ぜひ、鹿革のしなやかな触り心地を試して下さい。

今では手に入らない貴重なアメリカ製のエルエルビーンの手袋です。

この機会に是非ご検討下さい。





カラー···ブラック





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カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【貴重な未使用】90年代〜

アメリカ製 DEERSKIN

GLOVES

ブラック