『SPORTMAX スポーツマックス 花モチーフ ブラウス セット 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 41分に出品され03月22日 13時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SPORTMAX



ナイロンのような光沢糸のクロシェット編みの

ベストを重ねるデザインで、インナーと2枚セットです。



インナーも単品使い出来るクオリティで

とても高級感もあります。

どちらも素材とサイズタグをカットしております。



インナーはビスコース、アセテートブレンドだと思います。

マットなドレープ素材で肌触りがよいです。



インナーをお手持ちの白のキャミにするなど

アレンジ可能な素敵なブラウスです。

上のブラウスはサイドにボタンの

ベルトがあるだけでMサイズの方でも

合います。ボタンずらせばサイズ調節も可能です。



インナー大体Sサイズ



肩幅 34

身幅 44

着丈 63



花モチーフトップ

着丈は大体61



コレクションのモデルのルック画像とは

素材感やモチーフが異なります。



少し香水の匂いあります。

あまり気にならないと思います。

中古ですが綺麗なコンディションです。



カラー···ブラック

季節感···春、夏、秋、冬

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

使用のトルソー



バスト77CM、

ウエスト58CM

ヒップ85CMです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スポーツマックス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ SPORTMAX

スポーツマックス

花モチーフ

ブラウス

セット

黒