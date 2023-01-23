『ルイヴィトン コート 38 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 14時 58分に出品され05月02日 14時 58分に終了予定です。即決価格は90,750円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても暖かいコートになります。

一度も着ていません。とても綺麗です。

もちろん正規品です。

即購入可





■商品すり替え防止のため返品は受け付けしておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ルイヴィトン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ルイヴィトン

コート

38

黒