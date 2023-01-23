『Panasonic ziaino 空間除菌脱臭機 ジアイーノ F-MVB15【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 03分に出品され03月31日 19時 03分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic ziaino 空間除菌脱臭機 ジアイーノ F-MVB15 2017年



●業務用で培われた次亜塩素酸の空間除菌・脱臭技術を家庭用に

・食塩水（専用の塩タブレットを入れた水道水）を電気分解することで、高い除菌効果を発揮しつつ、安全性にも配慮した濃度で「次亜塩素酸」を生成します。



●約15畳空間で付着菌・付着ウイルスを99％以上抑制

・試験空間だけでなく、適用畳数の居室でも99％以上除菌を実証しました。



●介護環境のニオイやペットのニオイを洗浄脱臭

・発生し続けるニオイでも、実感できる高い脱臭効果を発揮。



本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm398×702×240

本体重量11.2kg

適用床面積適用畳数：10畳

水タンク容量2.1L



動作確認済です、出来る限りの清掃はしておりますが取り切れない汚れはご容赦ください。塩タブレット残り1/3ほどになります。

使用環境は、個人宅、非喫煙の環境で使用しておりました。

また本体のみの出品で取扱説明書、箱等ございません。発送はリサイクル段ボール等になります。



上記内容にご理解の上、ご入札お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 傷や汚れあり