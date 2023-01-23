『【未使用】plage プラージュ チェスターコート ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 28分に出品され03月25日 20時 28分に終了予定です。即決価格は19,228円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 plage チェスターコート ロングコート



辺見えみりさんとお揃いで、大人気のチェスターコートです。



家の中で試しに着ただけで、結局一度も外に着ていくことなく、そのまま保管していました。

着るつもりでタグは取ってしまっています。



サイズ38

色ネイビー

定価59400円



配送時の折ジワはご了承ください。



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カラー···ブルー

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: プラージュ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用】plage

プラージュ



チェスターコート ロングコート