『新品 ユナイテッドアローズ eVent 防水 シェルパーカー レイン S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 26分に出品され03月28日 13時 26分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■定価 28,600円



■サイズ Ｓ（総丈７２ｃｍ 肩幅５３ｃｍ 身幅６１ｃｍ そで丈５７ｃｍ）



■素材

表側：ナイロン100％ (ポリウレタン樹脂加工)

裏側：ナイロン100％



■カラー ブラック



優れた透湿・防水・防風機能を持つテクニカルファブリック eVent（R）を使用したユナイテッドアローズのシェルパーカー。フードは襟部分に収納できます。フロントはフルジップのオープン仕様となっています。



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※裏地に至るまで一通りの検品を実施してから発送しています。

※商品のすり替え防止の目的もあり、返品・交換は一切お受けしていません。

※着用に支障がない程度の多少の汚れや小傷等（生地の織りムラやテカリ・アタリ、ボタンの緩み、縫製ムラや部分的な解れ等）はあらかじめご了承ください。

※出品時に気付いた目立つ程の上記箇所等は画像欄に掲載しています。

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※商品が返送されてきた場合（理由に関わらず）の送料は購入者側の負担となります。またその際の再発送は行っておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 ユナイテッドアローズ eVent 防水 シェルパーカー レイン S