『ダイキン 空気清浄機 MC55U-W【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 07時 40分に出品され03月15日 07時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇ご覧頂きありがとうございます、

◆DAIKIN MC55U-W ダイキン 空気清浄機



◆年式：2019年製



【コンディション】

使用感は少なく、目立った傷や汚れ、フィルター汚れ、不快な匂いの無い、非常に綺麗なコンディションの商品になります。

【付属品】

・本体

・リモコン

・リモコンホルダー



color: WHITE

イオン有無種類: マイナスイオン

自動運転有

適用床面積クラス別: 20畳以上

集塵フィルタ買替交換対応有

風量/クラス別1: 5.1−6.0 リッポウM/M

値下げ中12800.→12500 →12200 →12000 →最終値下げ11800 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン