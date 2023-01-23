『超音波＋加熱混合型大容量加湿器 アロマ対応【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 18時 40分に出品され03月25日 18時 40分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1182-T









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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。







【2022新増加機能！温ミストで加湿】

超音波式常温加湿＋熱加湿混合型加湿器です。

本混合型加湿器は温かいミスト（45-50℃）が出るので部屋の空気湿度を上げつつ、暖房効率を低下させません。

加熱機能をONすると、加湿量を370ml/hに切り替え、加湿効率がより高くなり、短時間に迅速に加湿します。



【4L容量・加湿量280ml/h・13-18畳対応・リモコン遠隔操作】

超音波で水を振動させ、霧状の微粒子を放出します。

最大4000mlの水が入れるため、長時間の連続使用が可能です。

280ml/h加湿量で木造和室最大13畳、洋室最大18畳に対応し、素早くミストを拡散してお部屋全体の湿度を上げます。



【3段階霧量調節・定湿機能・過加湿防止】

お部屋や自身のお好みによって１-３段階霧量（弱中強）調節可能。

スマート定湿ボタンを押すと湿度は45％‐90％設定でき、お好みと自身の需要によって快適な湿度値を自由に設定できます。

湿度センサー内蔵で、設定した湿度値より高いと自動的に加湿停止。逆に室内湿度は設定した値より低いと自動的に噴霧始めます。



【超省エネ・36h連続加湿・頻繁給水不要】

28ｗの消費電力で1時間あたりの電気代わずか0.75円！

最大36時間に連続加湿可能、頻繁に給水の労力が省けます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用