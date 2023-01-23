『キャピタル 縮絨 ストール マフラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 17時 17分に出品され05月01日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャピタルの縮絨ストール（マフラー）になります、勾玉を散りばめた珍しいデザインです。



サイズ…65cm×210



カラー···ブラック



和柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャピタル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ キャピタル

縮絨

ストール

マフラー