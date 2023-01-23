『ナノユニバース 西川ダウン カーキ L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 16分に出品され02月13日 15時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド→ナノユニバース 西川ダウン



サイズ→L



色→カーキ



使用頻度→試着のみで外出などはしておりませんのでかなり綺麗な状態です。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース



西川ダウン カーキ L