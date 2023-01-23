『THE NORTH FACE ザノースフェイス ダウンジャケット 550【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 13時 41分に出品され03月07日 13時 41分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年以上前に、イギリスのアウトドアショップで購入しました。

UK規格のメンズサイズ「S」ですので、日本サイズの「S」よりは大きいです。

重量感のある生地と、たくさんのダウンが入っていてボリューム感があり、しっかりとした造りになっています。普段使いからアウトドアまで幅広く使用できます。

コートから取り外し可能なフードには、さらに、着脱可能なファーも付いています（写真11枚目）。

冬の寒いヨーロッパで何度か着ましたが、とても暖かくて重宝しました。

その後は、長期間、自宅で保管していました。



チェックした範囲では、破れや目立った傷、汗染みは見られませんが、かなり古い商品になります。それをご理解の上、ご購入をお願いします。

配送に当たっては、たたんで圧縮した状態で送らせていただきますので、ご了承ください。



実サイズ（外寸）

肩幅：58cm

着丈：77cm

袖丈：62cm

素人採寸なので、誤差はご容赦ください。



カラー：ブラック

重量 ：1.8 Kg



#thenorthface #マクマードパーカ #アウトドアウェア #マウンテンパーカー #キャンプ #ライダー #防寒 #ダウン #ファー MCMURDO PARKA マクマードパーカ マウンテンパーカー キャンプ ライダー 防寒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE ザノースフェイス ダウンジャケット

550