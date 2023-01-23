『10093 THE NORTH FACE ホワイトレーベル ダウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 05時 04分に出品され05月05日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,951円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [◯item]





THE NORTH FACE ダウンコート パーカー





[◯detail]





ブラック ドライベント





[◯size]





表記サイズ：85



目安サイズ：S





※あくまで目安ですので参考程度でお考えください





肩幅：約37cm



身幅：約50cm



着丈：約82cm



袖丈：約59cm



※平置き





[◯condition] ⇒ B+



A：比較的綺麗で状態良好な古着

B+：多少使用感のある一般的な古着

B：着用に支障をきたさないレベルのダメージ.汚れ

B-：多少ダメージ.汚れがある商品

C：使用感が目立つ商品

D：目立つダメージや汚れがある商品



※上記のランクは"古着"という前提の評価になります。



※古着の為細かな傷.汚れは前提です。細かな事が気になる方は購入をお控えください。



※古着という性質上把握しきれないものもありますのでその点はご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 10093

THE

NORTH

FACE

ホワイトレーベル

ダウンコート