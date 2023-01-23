『BONECO ボネコ 気化式加湿器 6L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 06分に出品され03月26日 11時 06分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BONECO ボネコ 気化式加湿器 6L W220 White 上部給水 抗菌 大容量 アロマ おしゃれ デザイン 洗えるフィルター

新品未使用です。撮影のため開封しました。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用