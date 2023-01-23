『moto g53y 5G インクブラック 128 GB Y!mobile【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 16時 13分に出品され03月29日 16時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 moto g53y 5G インクブラック/ アークティックシルバー 128 GB Y!mobile 2台セット



新品・未使用品です。

2台の値段です。

SIMフリーなので、どのキャリアでも使えます。



値下げ不可



motorola moto g53y 5G

カラー：インクブラック

IMEI : 352304693191637



カラー：アークティックシルバー

IMEI : 352304693057739



ワイモバイルで一括購入



店舗のスタッフさんにて動作確認済(通電確認の為、ショップの方が手袋をして開封してます。)

もちろん残債はありません（商品代金支払い済です）



安心して使える防水・防塵機能(IPX2/IP5X)と顔・指紋認証



5,000mAhの大容量バッテリーと5,000万画素のデュアルカメラ



ご購入後、極力即日、遅くとも24時間以内に発送させていただきます。



新品未使用品であり、すりかえ防止の為、返品はご遠慮ください。





万一、初期不良などがありましたら、メーカーにお問い合わせください。



Motorola モトローラ moto g53y 5g 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モトローラ