『美品！組曲 ダッフルコート S イギリス製【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 16時 43分に出品され04月28日 16時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 組曲のダッフルコートです。グレーに白の革紐とトグル、そしてピンクのラインが入ったチェック柄の裏地がとても可愛いコートです。



デパートのショップで3〜4年前に購入したしました。1〜2回着用しています。

フィットするサイズの1を購入したのですが、微妙に小さい感じでほとんど着ておりません。

7号サイズの小柄な方におすすめです。



購入時価格は65000円ほどでした。



グレーに白の革紐が本当に可愛いです。

よろしくお願いします。



サイズ 1（Sサイズ）

カラー···グレー

着丈···ロング

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クミキョク カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品！組曲 ダッフルコート S



イギリス製