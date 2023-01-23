『evam eva プレスウールコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 07時 09分に出品され03月22日 07時 09分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エヴァムエヴァで購入しました。

プレスウールコートです。

大切に着ておりましたので、傷みなどはありません。毛玉もできにくいです。

軽くて肩周りがゆったりしているので、中にたくさん着込んでも大丈夫です。

春先のセレモニーにも合わせやすいです。

メーカーのサイズでは1ですが、当方は普段Ｍサイズ、９号着用です。

色はベージュです。

ネストローブ

トゥジュー

ミナペルホネン

などお好きな方にも。



肩幅···35cm

身幅···56cm

袖丈···41cm

着丈···84cm

素人採寸ですので、誤差がありましたら申し訳ありません。



カラー···ベージュ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エヴァムエヴァ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ evam

eva

プレスウールコート