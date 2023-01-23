『Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8 G ED【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 24分に出品され03月11日 10時 24分に終了予定です。即決価格は14,898円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8 G ED



義父のコレクションを整理中で

使う機会がないものを出品します。



外観は目立った傷などありませんが、それなりの使用感あり。



後玉は、素人目には曇りやカビなどは見当たりません。

前玉は、13.14枚目の通り、白カビが全面に広がっています。



素人検品ですので見逃しがありましたらご容赦ください。



以下、おまけでお付けします。

レンズフード HN-24

レンズフード HBー42

プロテクターKenko PRO1d 62mm

前後キャップ



※箱、説明書なし



こちらのレンズを装着してD200で撮影したサンプル写真もおつけしますので、ご参考ください。



白カビがあるため、お安めの出品です。ご自分でクリーニングやメンテナンスできる方、いかがでしょう。



〜商品概要〜

クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ



無限遠から至近（等倍）まで幅広い撮影倍率が楽しめ、等倍撮影でも絞り開放からシャープな描写力を発揮します。ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。ボケ味が美しく、クローズアップ写真：撮影だけでなく、ポートレートや風景など多彩な撮影に使えるマイクロレンズです。



●希望小売価格:96,250円



レンズ

ニコン

一眼レフ

一眼レフカメラ







焦点距離···19〜70mm



その他特徴···前面レンズキャップ付き



その他特徴···レンズフード付き,前面レンズキャップ付き



開放F値···2.1〜2.8 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン