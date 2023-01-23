『新品 アーバンリサーチ サニーレーベル フーディーダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 19時 38分に出品され03月14日 19時 38分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品★未着用★タグ付き★

★完売品★1番人気色 ベージュ★



URBAN RESEARCH Sonny Label

フーディーダウンジャケット



定価：19,800円 税込

色：ベージュ

サイズ：FREE

身幅61cm 肩幅57.5cm 着丈64cm そで丈54cm

総重量 : 約1020g



商品説明：

★シルエットがきれいな万能ダウンジャケット★

毎年大人気のフーディーダウンジャケットが色展開を新たに、再登場！

袖口の内側はリブ切替になっており冷たい風をシャットアウト。

裾は緩やかなヘムラインで女性らしさを演出します。

フードは立体的なシルエットになっているので着用時綺麗に立ちます◎

防風性に加えて小顔見えにも効果的なのが嬉しいポイントです。



※新品未着用ですが自宅保管品ですので、ご理解いただける方のみお取引をお願い致します。





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品完売品

アーバンリサーチ

サニーレーベル

フーディーダウンジャケット