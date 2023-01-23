『ユナイテッドアローズ グレー ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 51分に出品され03月06日 14時 51分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ライトグレー

購入:2021年1月にUnited Arrows渋谷ヒカリエ店にて

定価:税込で10万弱

サイズ:38



1シーズン大切に着ました＾＾

形と素材に高級感があり、羽織るだけでとってもスタイル良く上品に見えます！



とても状態は良いですが、中古品ですので神経質な方はご遠慮ください＾＾



カラー···グレー



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ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ グレー ロングコート