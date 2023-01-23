『定価4万 GALLARDAGALANTE ノーカラーコート ネイビー Fサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 51分に出品され03月10日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◡̈ブランド

GALLARDA GALANTE / ガリャルダガランテ



☆カラー ネイビー

☆サイズ 表記F

☆丈約 肩幅56 総丈97 袖55 身幅52

☆素材 ポリエステル59% ウール41%



どんなインナーとも合わせやすくなっておりノーカラーなので

インナーを選ばず羽織れます！

スカートでもパンツでも相性◎♪



※折り畳んで圧縮袋に入れて配送致します。

配送時の折りジワはご了承下さい。



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【即購入OKです】【送料無料】





管理No.AA2108

サイズ...FREE SIZE

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ガリャルダガランテ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価4万 GALLARDAGALANTE ノーカラーコート ネイビー Fサイズ