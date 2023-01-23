『亜希さん着用★新品未使用★自由区チェスターコート36【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 00時 00分に出品され03月08日 00時 00分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 亜希さんが着用された自由区のチェスターコート。

新品未使用タグつきです。



サイズ36ですが、普段は38（M）を着用しているため、36-38の方にお召しいただけると思います。

即購入いただきOKです。



定価：47,300円



色…ブラウン、ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ジユウク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 亜希さん着用★新品未使用★自由区チェスターコート36