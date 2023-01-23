『シャープ 加熱気化式加湿機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 22分に出品され03月06日 23時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 北九州市小倉南区、北区、門司区、苅田町、行橋市のエリア引取りできる方1000円値引きいたします

-----製品仕様-----

●適用床面積の目安:木造/9畳まで、プレハブ洋室/15畳まで

●加湿方式:ハイブリット式（気化式+ヒーター式）

●加湿量:[強]550mL/h、[静音]200mL/h

●連続加湿時間:[強]約7.2h、[静音]約19h

●運転音(50/60Hz):[強]37dB、[静音]23dB

●タンク容量:約4.0L

●消費電力(50/60Hz):[強]190W、[静音]12W、[エコ(強)]24W

●1時間あたりの電気代目安(50/60Hz):[強]約5.2円、[静音]約0.4円、[エコ(強)]0.7円

●電源コード長さ:約1.8m

●寸法:W27.2×H45.5×D22.0cm(突起物除く)

●質量:約5.2kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ