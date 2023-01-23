『ダブルスタンダードクロージング ダウンコート オレンジ ファー付き 38【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 08時 14分に出品され04月11日 08時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 C403





ご覧頂きありがとうございます♪



☆送料無料

☆即 購入OKデス

☆まとめ買い割引





宜しければ他のアパレル商品もご覧ください^ ^

#♡あーたろアパレルSHOP♡





※まとめてご購入ご希望の方はコメント欄からお知らせ下さい。割り引きさせて頂きます✨✨✨✨



《フォロー割引》

フォローしてくださった方は100円引き





《まとめ割》

フォロー&2点以上 10%OFF

※一部対象外の商品あります。

ご希望の商品全てにコメント下さいませ！







☆ブランド：ダブルスタンダードクロージング



☆SIZE：38



[首周り色褪せあり]







☆寸法、状態は最後の画像に記載しております。ご確認よろしくお願いしますm(_ _)m





※素人平置き採寸のため多少の誤差はご了承ください。





※簡易梱包の発送となります。

（商品によっては圧縮する場合もございます）





※商品確認しておりますが、【汚れ等の見落とし】はご容赦下さい(ToT)





※特に状態に敏感な方はご購入をお控え下さい。





※商品のデザイン

状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります



※購入後のクレームは対応しかねますので、気になる方は評価前にコメントをお願い致します











☆当店は 1点物 古着 used品 を中心に出品しております♬

トップス・パンツ・スカート・アウター

Tシャツ・ニット・カーディガン

メンズ・レディース・ユニセックス

ヴィンテージ・vintage・Y2K

小さいサイズ ～ 大きいサイズ などなど

素敵な商品に出会えたら嬉しいです( ^ω^ )



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルスタンダードクロージング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダブルスタンダードクロージング

ダウンコート

オレンジ

ファー付き

38