『polo sport vintage ナイロンジャケット 黒 テックジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 22時 44分に出品され03月03日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 polo sport ポロスポーツ

ポロラルフローレン



ナイロンジャケット ブルゾン

ジャンパー テックジャケット

ジップパーカー ジップジャケット



アクティ21製

90s -00s



サラッとしつつもしっかりと生地感で独特な素材です。

裏地もフリース部分と下部はスキーウェアのような素材です。

裾ドローコードで絞れてシルエット調整も可能です。袖はボタンで絞れます。

フロントロゴやポケットもミリタリー感あります。フード収納可能。





サイズ M

着丈約75センチ

身幅約64センチ

肩幅約51センチ

袖丈約57センチ





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nike 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレンスポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ polo

sport

vintage

ナイロンジャケット

黒

テックジャケット