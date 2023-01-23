『ヴィンテージ ハリスツイード テーラードジャケット チェック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 42分に出品され03月11日 13時 42分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージのツイードジャケットです。



生地は定番のハリスツイード社のツイード生地ですので、しっかりした作りになっております。年季が入ってどんどん渋くてかっこよくなる一着だと思います。



ひじにはパッチがあてられており、古着らしい可愛らしさもあるデザインです。



また、背面はサイドベントになっておりますので、ゆったり着れると思います。



少し大きめですが、チェック柄が秋っぽくて可愛いので、女性にもコート代わりとして是非オススメです！



古着屋さんで購入した際、店員さんからは80~90年代のドイツ製とうかがいました。



海外製のジャケットということもあり、元々はもっと肩幅が広がったのですが、一度お直ししていただいておりますので、日本人の体格に合ったサイズ感になっていると思います。



肩幅···45cm

身幅···55cm

袖丈···61cm

着丈···78cm



柄···チェック



素材···ウール(冬素材)



季節···秋冬



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハリスツイード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ ハリスツイード テーラードジャケット チェック