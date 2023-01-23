『EMMA CLOTHESラグランルーズスリーブ ロングセミダブルチェスターコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 05時 04分に出品され03月28日 05時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます!

EMMA CLOTHESのチェスターコートになります。

2022年12月に購入し、そこから2024年までの各冬〜春先シーズンに着用しておりました。

最後に着用してからクリーニングし、それ以降、着用しておりません。



本当は目立った傷や汚れはありませんが多少の毛玉はありますので「やや傷や汚れあり」にしております。

中古品ということをご認識いただいた上でご購入をお願いいたします。



【スタイリッシュなデザイン】

このネイビーのチェスターコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。

オーバーサイズな作りになっています。

ラグランスリーブ仕様です。



【実用性】

シンプルなデザインなので、様々なスタイルに合わせやすいです。

内ポケットも1つあります。



【着用感】

丈も長めになっていて、175cmですが膝が隠れるくらいの長さになっています。

当方、痩せ型ではありますが、中にニットやパーカーの上からでも着用できておりました。



-サイズ:Lサイズ

- 色: ネイビー

- デザイン: チェスターコート

- ボタン数: 3つ

- 素材: ポリエステル、レーヨン、アクリル

- 裏地: あり



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エマクローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMA

CLOTHESラグランルーズスリーブ

ロングセミダブルチェスターコート