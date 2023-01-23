『美品 モンベル コルチナダウンコート ゴアテックス 800fil ネイビー XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 04分に出品され03月17日 15時 04分に終了予定です。即決価格は11,350円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品詳細

【ブランド】

mont-bell モンベル



【アイテム】

コルチナダウンコート

ダウンジャケット



【素材】

表地：ゴアテックス インフィニアム ウインドストッパー(R) ファブリクス[表：30デニール・バリスティック(R)ナイロン・リップストップ]

裏地：20デニール・バリスティック(R)ナイロン・タフタ[帯電防止加工]

中綿：800フィルパワー・EXダウン



【カラー等】

ダークネイビー



【サイズ】

XL

平置き詳細

肩幅···52cm

身幅···62cm

袖丈···65cm

着丈···82cm



【状態】:

目立つ汚れダメージはありません。比較的綺麗なものとなりますが、あくまで中古品としてご理解のほどお願いいたします。



☑️購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



☑️お願い事項

※掲載写真の色合い及び、採寸の多少の違いはご容赦下さい。

※検品は重点的に行なっておりますが、小さな見落としなどはご了承お願いします。



☑️その他

⭐️フォロー割実施しております！

⭐️「送料無料・基本48時間以内発送・即購入OK」!!

⭐️古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っていませんので安心してお買い求めください！



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

モンベル

コルチナダウンコート

ゴアテックス

800fil

ネイビー

XL