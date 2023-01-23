『NO EXCESS ダウン Lサイズ 冬用 ジャケット 上着 メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 02分に出品され03月12日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当時、結構良い値段で買いましたが

今は特に着なくなってしまったので欲しい方の元に渡ること願って出品しました。

数回しか着てないので割と綺麗な状態です。



カラー...ブルー



ー参考ー

投稿者 177cm 70kg 男

着用時…ジャストサイズ



最後までご覧頂きありがとうございます。

定期的に出品、値段調整してますので是非フォロー宜しくお願いします！

まとめ買いの相談などはコメントしてもらえると対応させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノーエクセス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NO

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冬用

ジャケット

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