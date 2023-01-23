『カナダグース ダウンジャケット シャトー フュージョンフィット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 21時 00分に出品され04月22日 21時 00分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド···Canada goose カナダグース

カラー···ブラック

モデル···CHATEAU PARKA

サイズ··· fusion fit M



2年ほど前に購入

計10回着用したかしてないか位の美品です。

タグ全て残っております。

コヨーテファーは取り外し可能です。



寒冷地の旅行用に購入したもののタンスの肥やしとなっていたので出品いたします。



あまり着用していないので美品にはなりますが、

あくまで中古品となりますのでご理解お願いいたします。



ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウンジャケット シャトー フュージョンフィット