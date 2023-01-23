『【BLACK FRIDAY】STONE ISLAND シームレスダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 21時 16分に出品され03月06日 21時 16分に終了予定です。即決価格は105,894円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品詳細】

横長のドローストリングが付いたフード付きダウンジャケット。スタンド・ハン・ポケットを備え、ジッパーの引き手となるファスナーは裾に露出。左袖にStone Islandのバッジ。袖口と裾はストレッチ・ナイロンテープでバンド留め。2ウェイジップファスナー。



84% ポリアミド、16% エラスタン

インドネシア製



【商品コード】

791543728



【カラー】

ブラック

ホワイト

ネイビー

カーキ



【サイズ】

S,M,L,XL,XXL



■商品について



取り扱いの商品は全て直営店

正規取扱店で買付した100％新品・本物と

なりますのでご安心ください。



【STONE ISLANDの魅力】

ストーンアイランド(STONE ISLAND)は、1982年にイタリアモデナ郊外のラヴァリーノで創業したファッションブランドです。機能性とデザインを両立するスポーツウェアを中心としたコレクションを展開しています。



1982年にストーンアイランドを設立。翌年の1983年には、イタリア・トリノを拠点とする大手繊維メーカーGFTグループと合併し、アウターだけでなくフルコレクションを展開するようになりました。1985年、ミリタリーファブリックのコットンサテンの表面と裏側にポリウレタンコーティングを施した「Raso Gommato」、1986年にはコットンサテンにシルバーコーティングを施した「Alu C」、さらに1989年、温度によってカラーが変化するジャケット「Ice Jacket」など、次々と実験的な素材を使ったウェアを発表し、この斬新なアイディアが話題となり、ストーンアイランドの名が多くの人に広まっていきました。 1996年には、創業以来ブランドのデザインを担ってきたオスティが自身のプロダクションを設立し、ストーンアイランドから離れました。後任のイタリア人デザイナーポール・ハーヴィーは、セントマーチンズでテキスタイルを専攻していた人物。マテリアルの改良に着手し、1999年には「Silver Jacket(シルバージャケット)」と「Bronze Jacket(ブロンズジャケット)」2008年にポールがブランドを退くと、手がけるテーマに最適なブランドに。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【BLACK

FRIDAY】STONE

ISLAND

シームレスダウンジャケット