『訪問着フルセット 着物 正絹 落款 右恭 ピンク 鳳凰 花 Ｃ1-2【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 18時 16分に出品され03月10日 18時 16分に終了予定です。即決価格は16,463円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 12500
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¥ 10890
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¥ 7800
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¥ 128573
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¥ 15870
【着物と帯 時流】ポ24836◇洗える着物 小紋◇飛び柄 桜 美品
¥ 9516
落札価格16463円
902 入札履歴
終了
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